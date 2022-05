Tesla è pronta ad allargare ulteriormente la gigafactory di Berlino

Tesla ha inaugurato la sua gigafactory di Berlino lo scorso ottobre, e nonostante siano passati soltanto pochi mesi, Elon Musk ha già intenzione di ampliarla per renderla ancora più efficace.

Lo stabilimento attuale dispone di un reparto dedicato alla catena produttiva delle auto e un impianto dedicato alla costruzione delle batterie che è ancora in fase di costruzione, e tutto questo occupa un’area di 300 ettari. Ebbene, la casa di Palo Alto ha già fatto richiesta per accaparrarsi altri 100 ettari di terreno che servirà ad ospitare una stazione di carico, aree logistiche e parcheggi in più, nonostante l’attuale numero di operai al lavoro sia ben inferiore ai potenziali posti a disposizione.

Secondo un report di Auto News la richiesta verrà presa in considerazione il prossimo 2 giugno, e Tesla riceverà l’eventuale via libera entro il 23 giugno. Nel frattempo però Tesla deve ancora raggiungere i ritmi di produzione di cui è capace la gigafactory di Berlino, che promette circa 500.000 veicoli all’anno e circa 50 GWh di batterie, senza dimenticare che attualmente conta 3.500 dipendenti dei 12.000 potenziali.

Ricordiamo inoltre che il percorso che ha portato alla costruzione di questo impianto non è stato tutto rose e fiori, dapprima con un incendio scoppiato durante i lavori, e poi con lo stop dei lavori sulla fabbrica Tesla da parte di un tribunale tedesco.

La produzione però continua a gonfie vele, e noi di Everyeye abbiamo visto dal vivo una delle prime Tesla Model Y prodotte nella gigafactory di Berlino.