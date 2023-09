Tesla e quelle promesse audaci: un sito tiene traccia di tutti gli annunci di Elon Musk

Elon Musk da tempo noto per le sue audaci dichiarazioni, è ora oggetto di un sito web chiamato "Elon Musk Today," che tiene traccia delle sue promesse e delle scadenze non rispettate nel corso degli anni.

Tra le promesse più famose e spesso criticate di Musk ci sono quelle sul pilota automatico, che avrebbe potuto attraversare tutti gli Stati Uniti senza intervento umano entro il 2017, e sui Supercharger ad energia solare. Inoltre, forse questa non la sapevate, aveva promesso di rilasciare un "cappello magico" per curare lesioni cerebrali entro quattro anni a partire dal 2017.

Il sito Elon Musk Today tiene un conto alla rovescia per tenere traccia dei giorni passati dalle dichiarazioni di Musk. Ad esempio, sono passati 2.386 giorni da quando ha accettato depositi per un volo turistico spaziale intorno alla luna previsto per il 2018.

Tuttavia, nonostante alcune promesse non mantenute, Musk ha anche avuto successi come il lancio del Cybertruck, sebbene ci siano state preoccupazioni sulla qualità della produzione. Anche il suo coinvolgimento con Twitter X ha recentemente avuto conseguenze negative sull'azienda e la sua immagine pubblica. Infine, i progetti Autopilot e Full Self-Driving Beta sono stati oggetto di indagini e cause legali a causa delle loro promesse e prestazioni.

Recentemente infatti vi abbiamo parlato di un giornalista di Elecktrek che ha avuto un'esperienza assurda con la sua, Tesla Model 3, che, afferma, avrebbe cercato si ucciderlo.