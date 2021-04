Alle Tesla è proibito l'accesso ad un'autostrada cinese, cosa sta succedendo?

Molti proprietari di vetture Tesla stanno riportando uno stranissimo comportamento perpetrato dalla polizia della città cinese di Guangzhou, in Cina, la quale pare essere fermamente intenzionata a limitare l'accesso ad una specifica autostrada alle EV californiane.

Sembra che la ragioni di queste restrizioni concernano strettamente la sicurezza sul tratto di strada interessato, e del resto la discussione sulla sicurezza delle Tesla è tornata alla ribalta dopo un incidente che ha coinvolto una Model S in territorio texano, dove i passeggeri hanno perso la vita in circostanze ancora da appurare completamente. Impedire però il transito a così tanti automobilisti senza avere importanti evidenze sulle eventuali falle del sistema di Guida Automa Completa è del tutto insensato, e infatti c'è dell'altro.

Il motivo scatenante di tale decisione non pare derivare dall'incidente statunitense, bensì da un grave schianto verificatosi proprio a Guangzhou non molti giorni fa (a riportarlo è Global News), per il quale c'è stata persino una fatalità:"Secondo una dichiarazione pubblicata dall'ufficio di sicurezza pubblica di Zengcheng, l'incidente stradale è avvenuto il 13 aprile nel tratto nord di Dongjiang Avenue, nel distretto di Zengcheng, Guangzhou. Una macchina ha preso fuoco dopo essersi scontrata con una barriera in cemento sul lato destro della carreggiata e un'altra auto in transito. Ciò ha portato alla morte di un passeggero."

Le testimonianze del blocco stradale sono adesso numerosissime su Twitter, dove i proprietari di Tesla stanno lamentando le decisioni delle autorità locali, causanti per molti l'impossibilità di raggiungere l'autostrada. Sulla questione Tesla ha appena rilasciato una dichiarazione pubblica con la quale apre ad una collaborazione totale con le forze dell'ordine del posto e alla condivisione dei dati sul veicolo interessato inerenti la mezz'ora antecedente l'increscioso evento.

In attesa di aggiornamenti ufficiali nel merito, vogliamo chiudere citando un'altra recente grana relativa al produttore di Fremont. In occasione del Salone dell'automobile di Shanghai 2021 una cliente del brand è salita sul tettuccio di una Model 3 in esposizione per inveire a gran voce contro il sistema frenante dei prodotti Tesla dopo un incidente piuttosto serio. Alcune ore fa la compagnia ha deciso di fare chiarezza proprio attraverso la pubblicazione dei dati sul veicolo per il lasso di tempo precedente l'impatto.