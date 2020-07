Tesla, il progetto segreto 'Palladium' rinnoverà Model S e Model X?

Tesla sta mostrando al pubblico tante diverse novità, partendo dai costi sempre più bassi dei suoi pannelli solari e passando per gli update al software in dotazione ai veicoli. Ci sono però delle incognite come il progetto segreto “Palladium”. Di che cosa si tratta e che prodotti interesserà?

A queste domande ha provato a dare una risposta anche Electrek, che si è mossa proprio per comprendere meglio i piani dell’azienda di Elon Musk. Secondo alcune sue fonti esclusive, Tesla starebbe lavorando a tale progetto segreto nella fabbrica situata a Fremont e nella Gigafactory nel Nevada.

Anche loro però non sanno esattamente di che cosa si tratti, ma non mancano le ipotesi del caso. Una di quelle che va per la maggiore riguarda dei possibili aggiornamenti a Model S e Model X, in particolare ai moduli batteria e al gruppo motopropulsore per aumentare non solo le performance ma anche l’efficienza. Non solo, ma secondo altre fonti ancora si vedranno delle Tesla Model S e Model X con una carrozzeria completamente nuova.

Ma perché questo progetto segreto si chiama Palladium? Non c’è una vera e propria risposta, ma si potrebbe trattare semplicemente del metallo usato maggiormente nei convertitori catalitici all’interno degli impianti di scarico. Secondo le fonti che hanno parlato in esclusiva a Electrek si potrebbe trattare anche di un suo utilizzo in altre parti del veicolo per altre componenti.

Con ogni probabilità l’obiettivo finale sarà quello di migliorare il più possibile i due modelli in questione, aggiornando le batterie, il motore e anche dettagli estetici al loro interno.