Tesla, al via la produzione di Model Y presso il Gigafactory di Shanghai

Tesla ha dato il via alla produzione di Model Y presso il Gigafactor di Shanghai. A svelarlo alcune immagini acquisite dai droni che hanno sorvolato l'area. La conferma è arrivata dallo youtuber Wu Wa, che ha individuato una discreta quantità di Model Y nel parcheggio della fabbrica.

"Questa settimana, abbiamo visto 40 Model Y avvolte in coperture protettive nel parcheggio dello stabilimento di Shanghai ed altre quattro Model Y si sono unite a loro poco dopo" afferma nel video.

Tesla aveva annunciato che avrebbe dato il via alla produzione delle Model Y nello stabilimento di Shanghai ad inizio 2021, ma in molti avevano ipotizzato un possibile anticipo, in modo tale da effettuare le prime consegne già a partire dal primo trimestre del 2021.

Secondo quanto affermato, le prime Model Y prodotte presso il Gigafactory di Shanghai dovrebbero essere consegnate ai dipendenti Tesla, ma è chiaro che tutte le attenzioni sono rivolte verso il riscontro che avrà il crossover in Cina, dove i veicoli di questo tipo sono molto popolari.

Alcuni analisti hanno osservato che in Cina Tesla potrebbe vendere fino a 30mila Model Y al mese, non appena sarà disponibile.

Di recente, Tesla ha anche annunciato che costruirà Model Y e Model 3 in Europa, grazie ad un investimento da 12 miliardi di Euro.