Tesla: la produzione nella Gigafactory 3 è quasi pronta a partire

Si avvicina l'avvio della produzione nella Gigafactory 3 di Tesla. Il nuovo stabilimento di Shanghai dovrebbe, infatti, iniziare a breve la produzione della Tesla Model 3 riservata al mercato cinese, un progetto chiave per la crescita futura della casa californiana.

I primi modelli di pre-serie della Tesla Model 3 "cinese" sono già pronti e la nuova Gigafactory 3 si prepara ad entrare in attività in modo completo. Secondo quanto riferito da alcuni fornitori di Tesla, l'effettiva partenza della produzione della Model 3 nella Gigafactory 3 dovrebbe essere fissato per il prossimo 14 di ottobre.

L'avvio della produzione della Model 3 in Cina contribuirà in misura determinate alla crescita di Tesla andando ad alleggerire la produzione in California e ad incrementare le potenzialità di Tesla in Cina. La casa californiana potrà commercializzare la sua Model 3 ad un prezzo più basso sul mercato cinese andando così ad ottenere un incremento, sostanziale, delle vendite.

La Gigafactory 3, che in futuro produrrà anche la Model Y, dovrebbe garantire, entro fine anno, il raggiungimento di 3 mila unità prodotte a settimana. Tra poco più di due settimane dovrebbe arrivare la conferma ufficiale in merito all'avvio della produzione nello stabilimento cinese di Tesla. Nuovi dettagli arriveranno nei prossimi giorni.