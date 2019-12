Tesla diventa il più grande produttore mondiale di auto elettriche, superata BYD

Tesla nelle ultime settimane è costantemente sotto i riflettori per tanti motivi. Il principale è la recentissima presentazione del Tesla Cybertruck, un pick-up elettrico dalle caratteristiche tecniche ed estetiche a dir poco sorprendenti. Ma adesso arrivano altre buone notizie per la casa automobilistica californiana.

Durante il corso del 2019 il successo è stato sorprendente, e ha permesso a Tesla di divenire il più grande produttore di auto elettriche al mondo, superando per vendite complessive la compagnia cinese BYD, nonostante quest'ultima possa addizionare alle vendite di auto elettriche anche quelle derivanti dalle ibride plug-in.

Soltanto pochi anni fa nessuno si sarebbe aspettato che Tesla potesse raggiungere numeri così importanti, ma l'andamento del mercato e l'eccellente sviluppo dei veicoli proprietari, come Model S, Model 3 e Model X, ha contribuito all'ottenimento di risultati strepitosi.

Il testa a testa con BYD dura da molto tempo e, come potete vedere dal grafico in fondo alla pagina, i due concorrenti sono sempre stati appaiati nei dati di vendita. Da quando Elon Musk ha deciso di costruire la Gigafactory 3 a Shanghai per la produzione di Model 3 e Model Y la battaglia si è accesa ancora di più e, con l'imminente arrivo di nuovi modelli non fatichiamo a credere che i numeri possano crescere ulteriormente.

L'esperto di dati Kevin Rooke ha stimato le vendite cumulative di Tesla e BYD, ipotizzando 807.954 unità piazzate da Tesla e 787.150 esemplari distribuiti da BYD e questi ultimi, come dicevamo, comprendono le vetture ibride plug-in (PHEV).

Ma adesso date un'occhiata al Tesla Cybertruck, nuovamente avvistato alla luce del sole tra le strade della California.