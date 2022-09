Tesla potrebbe produrre più di 500.000 auto nel Q4 2022: obbiettivo 1,5 milioni di unità

Tesla ama pensare in grande: la società di Elon Musk sogna di crescere del 50% ogni nuovo anno sul fronte delle auto prodotte e consegnate - e secondo gli analisti ci sono ottime possibilità che il colpo riesca anche in questo 2022.

Secondo l'analista Trip Chowdhry di Global Equities Research Tesla è sul giusto binario per superare le 500.000 auto elettriche prodotte nel solo Q4 2022. Attorno al brand c'è parecchio ottimismo, un gruppo di analisti è stato invitato a Berlino per vedere dal vivo lo stato produttivo dell'impianto e Pierre Ferragu del New Street Research è uscito da quel viaggio particolarmente galvanizzato, come vi abbiamo raccontato nell'articolo Previsioni bomba da Wall Street per Tesla.

Chowdhry non è stato a Berlino ma ha visitato di recente la fabbrica di Fremont, la Tesla Gigafactory numero 1 in California, e il viaggio lo ha convinto del fatto che Tesla potrebbe benissimo produrre più di 500.000 auto nell'ultimo trimestre dell'anno. L'analista ha fatto visita anche all'impianto in Texas avviato da pochi mesi e ha fatto un po' di conti: Fremont dovrebbe sganciare 145.000 nuove EV, Shanghai 246.000, Berlino e Austin 60.000 l'una e 60.000 l'altra, per un totale di 511.000 unità.

Guardando indietro, Tesla ha consegnato 310.000 auto elettriche nel Q1 2022 e circa 255.000 nel Q2 2022 (dopo due anni record Tesla ha smesso di crescere), per un totale di 565.000 auto. Per raggiungere l'obbiettivo del milione e mezzo di vetture che Tesla si è data per il 2022 mancano all'appello 935.000 unità. Se Chowdhry stima una produzione di 511.000 auto nel Q4 2022, al produttore californiano "basterebbero" 424.000 auto nel Q3 2022 per raggiungere l'obbiettivo prefissato. Bisognerà solo vedere se saranno esatti i dati degli analisti oppure continuerà il trend negativo del Q2.