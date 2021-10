Tesla può produrre 1 milione di veicoli all'anno: nuovo record per la casa di Elon Musk

Da un paio di anni a questa parte la crescita di Tesla appare inarrestabile. I dati di produzione e vendita relativi al terzo trimestre di quest'anno confermano uno stato di salute eccezionale (il Q3 di Tesla è da record), e le prospettive per il futuro diventano sempre più rosee.

Basandoci sui ritmi produttivi degli ultimi mesi e sulle affermazioni fatte dalla compagnia durante la più recente riunione con gli azionisti scopriamo che, estendendo ad un anno solare i valori di produttività riscontrati di recente, il brand è in grado di sfornare più di 1 milione di veicoli in 12 mesi.

A sottolineare questo fatto è stato il CFO di Tesla, Zach Kirkhorn:"Saremmo in grado di ottenere una produzione annua di oltre un milione di esemplari se dovessimo considerare l'ultimo trimestre. L'incremento produttivo è stato sollecitato principalmente dall'exploit della Model Y presso il nostro stabilimento di Shanghai. Inoltre, abbiamo fatto grandi progressi nell'incremento dei volumi circa la Model S, e di recente abbiamo portato a regime anche le consegne della Model X."



Tra le altre la pietra miliare appena raggiunta non rappresenta che un punto intermedio, poiché a breve gli stabilimenti di Austin, in Texas (l'impianto Tesla in Texas è colossale), e di Berlino, in Germania, porteranno alle stelle i numeri menzionati. Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, vi diciamo che Giga Berlin produrrà telai ogni 45 secondi: Elon Musk ha stimato una capacità produttiva realistica di 520.000 Model Y annue, sempre se la crisi nella catena di forniture non dovesse continuare a minare l'attività dell'industria automobilistica.