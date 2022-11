Tesla produrrà 100 camion Semi entro fine 2022, prima consegna il 1 dicembre

Il 1° dicembre 2022 sarà una data da ricordare per Tesla. Dopo anni di attesa, problemi nella catena di approvvigionamento e rinvii, il camion elettrico Semi è ufficialmente in produzione da ottobre e si prepara ad arrivare da PepsiCo, azienda che ha già prenotato una flotta di 100 camion.

Le apparecchiature presso la Gigafactory Nevada sono già attive per la produzione del primo lotto che, stando ai piani di Tesla confermati anche dal presidente del CdA, Robin Denholm, sarà l’unico che verrà preparato entro fine 2022. Dopodiché, Tesla prevede di aumentare la produzione di Tesla Semi a 50.000 unità all'anno entro il 2024, sulla base degli ordini da parte dei clienti interessati.

Su Twitter, dunque, la società di Elon Musk ha confermato che terrà un evento di consegna per il Semi il 1° dicembre presso Giga Nevada. All’evento parteciperanno alcuni azionisti scelti casualmente tramite la Tesla Shareholder Platform, e non mancherà ovviamente Elon Musk. Ricordiamo che i primi Tesla Semi verranno utilizzato presso lo stabilimento Frito-Lay a Modesto e nel centro Pepsi a Sacramento; sarà la prima dimostrazione d’uso del camion elettrico in uno scenario esterno all’azienda.

Buone nuove sembrano arrivare anche per quanto riguarda il pickup futuristico di casa Tesla: la produzione del Cybertruck inizierà a fine 2023, stando a recenti indiscrezioni.