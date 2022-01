Tesla produrrà 1,5 milioni di auto elettriche nel 2022? La proiezione

Il 2021 è finito in maniera clamorosa per Tesla, che ancora una volta è riuscita a chiudere un trimestre record con 308.000 vetture consegnate e 305.000 BEV prodotte nel Q4. Come sarà dunque il 2022?

Guardando all'intero 2021, Tesla ha consegnato 936.000 auto elettriche, anzi 936.172 per la precisione, il che significa che il marchio ha quasi raddoppiato le consegne del 2020, ferme sulle 499.647 unità. Numeri davvero impressionanti che indicano una crescita year-to-year fuori scala per qualsiasi altro produttore di automobili - +87%. E tutto questo senza che la Giga Berlin sia ancora in funzione, gli uomini di Elon Musk hanno comunque presentato tutti i documenti necessari e dovrebbe essere questione di settimane o giorni addirittura per l'ok definitivo (la Giga Berlin è prossima a partire).

Anche grazie a questo le proiezioni relative al 2022 parlano di 1,4/1,5 milioni di auto consegnate, un record realistico se si pensa che partirà a pieno regime anche la nuova Giga Texas di Austin. Se le nuove fabbriche in Germania e Texas riusciranno a produrre anche solo 300.000 auto l'una, Tesla potrà facilmente superare le 1,5 milioni di unità, aumentando la produzione di ben 600.000 auto in un anno.

Certo non sarà una corsa lineare, anche perché ci sarà bisogno di parecchie materie prime, chip e batterie. Per completare 1,5 milioni di BEV Tesla avrà bisogno di oltre 100 GWh di accumulatori, una cifra ancora mai raggiunta dal marchio. Con una media di 70 kWh ad auto, ci sarà bisogno di 105 GWh, con una media di 80 kWh per auto i GWh salgono addirittura a 120. Solo il tempo ci dirà con esattezza come andranno i prossimi 12 mesi in casa Tesla.