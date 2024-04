Tesla sta producendo troppe Model Y, ecco perchè sta tagliando il prezzo

Sembrerebbe che Tesla stia affrontando una situazione complessa, con alcuni segnali che indicano una possibile sovrapproduzione di automobili. Questa ipotesi è supportata dai recenti sconti offerti sulla Tesla Model Y in Europa che potrebbero indicare un tentativo di liquidare l'eccesso di inventario.

Alcuni analisti del settore hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla discrepanza tra il numero di veicoli costruiti da Tesla e quelli effettivamente venduti nel trimestre, suggerendo che le consegne del primo trimestre del 2024 potrebbero essere state spinte dalle varie offerte piuttosto che dalla domanda effettiva. Ciò è supportato dai tagli alle stime dei ricavi e dei profitti da parte di alcuni analisti, che prevedono un aumento record delle scorte di prodotti finiti.

Per farla breve, e entrando al contempo nei dettagli, sembra che Tesla Model Y stia invecchiando velocemente, e potrebbe necessitare di un aggiornamento, specialmente considerando che, nonostante i prezzi scontati, rimane ancora un veicolo costoso. Questo solleva anche l'inevitabile domanda del se il Cybertruck sia stata una scelta migliore sulla quale investire nel 2024 invece che accelerare il processo che porterà all'uscita di un'aggiornamento della Model Y, del quale si vocifera da tempo. Attualmente, il restyling della Model Y è conosciuta come "project Juniper".

Tuttavia, Tesla è stata molto criptica riguarda a questo progetto. Al momento pare che la priorità di Elon Musk e soci sia quella di velocizzare il più possibile lo sviluppo dell'altra grande novità che si appresta ad affacciarsi nel mondo Tesla, ovvero la prossima Model 2, che si propone come un'alternativa ancora più economica alla Model Y (attualmente il modello entry-level della casa californiana). Per questa ragione, vi abbiamo raccontato che, secondo alcune fonti interne a Tesla, questo misterioso progetto Juniper non sarebbe previsto quest'anno, bensì l'anno prossimo, contrariamente a quanto, in un primo momento, sembrava.

