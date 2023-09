Tesla ha prodotto un milione di auto in 200 giorni: sforna 4 vetture ogni minuto

Sono numeri a dir poco incredibili quelli che sta registrando Tesla. Negli ultimi duecento giorni ha raggiunto la quota di un milione di auto prodotte, e siamo solo all'inizio visti i piani futuri di Elon Musk.

Tesla è avanti anni luce, potrebbe stampare una scocca intera in un colpo solo, di conseguenza all'orizzonte vi è la possibilità di un ulteriore abbattimento di tempi e costi.

Era lo scorso 1 marzo 2023, quando su X (ex Twitter), Tesla annunciava di aver prodotto 4 milioni di veicoli, ed oggi, a distanza di sette mesi da quella data, il numero di veicoli è cresciuto di un altro milione.

Ciò significa che ha prodotto circa 5.000 auto al giorno, per una media di circa 4 ogni minuto. Numeri davvero pazzeschi che raccontano di una storia a dir poco incredibile, un'azienda che rispetto alle big europee come Volkswagen, Mercedes, BMW, e Audi, ma anche le grandi industrie italiane come Fiat, e quelle francesi come Renault e Peugeot, era indietro di decenni, ma che nel giro di breve tempo ha recuperato tutto il tempo “perso”, per poi superare quasi miracolosamente la concorrenza a livello di tecniche produttive e di riflesso di costi e prezzi.

Se oggi Tesla è in grado di dare continue sforbiciate ai propri listini non è perchè è buona di animo ma perchè ha dei margini talmente alti su ogni auto che può continuare a effettuare sconti, vendendo comunque le proprie vetture con un buon guadagno.

E come scritto sopra, le prospettive sono solo rosee, sia per via delle nuove presse gigantesche che Tesla avrebbe commissionato, sia per l'avvento della recente nuova Tesla Model 3 quanto per l'arrivo del Cybertruck, che ha già superato quota due milioni di prenotazioni.

Se poi ci mettiamo anche il Semi, la super motrice elettrica di Elon Musk, è chiaro come l'azienda sia ora il punto di riferimento in assoluto di tutto il settore. Il problema è che tutti cercano di rincorrerla e copiarla, ma nessuno riesce neanche lontanamente ad equipararla, figuriamoci a superarla.