Tesla presenterà anche la Model 2 stanotte? Si susseguono i primi rumors

Tesla, alle 5:00 di mattina di domani 22 Novembre, presenterà al mondo il suo Cybertruck Pick-Up del quale si parla da anni ormai, catalizzando l'attenzione del mondo automobilistico come non faceva da parecchio tempo. Qualcuno però ha cominciato a diffondere la voce di un ulteriore possibile reveal domani.

Oltre alla speranza di vedere un pick-up eccellente sotto ogni aspetto e neanche troppo esoso, si unisce quindi quella per una nuova compatta californiana. Con ogni probabilità non si chiamerà Model 2, una nomenclatura che potrebbe creare confusione e associazioni errate con la Model 3. Di sicuro sarà più piccola ed economica di quest'ultima e, vista l'eventuale inclusività, potrebbe anticipare il lancio delle Tesla Roadster e Semi. Magari chiamandosi Model C.

Se masticate un po' di inglese vi consigliamo di dare un'occhiata al video di Alex Guberman, che trovate in alto. Anche se la casa automobilistica americana non dovesse presentare la vettura questa sera, dietro le quinte è molto probabile che ci stiano già lavorando. Speriamo soltanto arrivi il prima possibile, andando ad espandere la gamma attuale composta da Model 3, Model X e Model S, alle quali si aggiungeranno il pick-up, la Model Y, la Roadster e la Semi tra non molto.

Dal vostro canto cosa ne pensate? Prendereste in considerazione l'acquisto di una piccola elettrica made in Tesla?