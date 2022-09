Tesla prepara nuove batterie per auto: efficienza molto superiore rispetto rivali

Mentre continua a far discutere un utente Tesla che dorme mentre ha l’autopilot attivo, nuovi report pubblicati dai media outlet del mondo automotive parlano di una importante novità per l’azienda di Elon Musk: le nuove batterie 4680 stanno arrivando e sono molto migliori rispetto al modello attuale.

Stando a quanto riportato anche da CarScoops, dopo due anni di esistenza la batteria 4680 è destinata ad aumentare notevolmente le dimensioni fisiche riducendo al contempo il numero di celle totali a 830. Inoltre, rispetto alla batteria 2170 questa versione richiede solamente due saldature per cella e utilizza un processo di rivestimento a secco molto più ecologico rispetto al processo di rivestimento a umido utilizzato per la maggior parte delle batterie.

Secondo i dati raccolti da Tesla, la spesa della produzione di massa di queste batterie dovrebbe risultare ridotta di un terzo rispetto alle batterie attualmente disponibili, e il consumo di energia per la fabbricazione dovrebbe scendere a un decimo di quella ora necessaria.

Al contempo si parla di un aumento di autonomia rispetto alle soluzioni adottate dai rivali nel mercato dei veicoli elettrici, ma resta una indiscrezione di mercato. Una delle fonti contattate dalla stampa ha dichiarato, in merito alla produzione su larga scala: “Tesla può produrre in piccoli volumi. Quando ha iniziato la produzione in grandi volumi, gli scarti sono diventati troppi”. Insomma, il passaggio alla produzione di massa potrebbe riservare qualche spiacevole sorpresa per il colosso statunitense. Lo stesso Musk, però, lo scorso agosto ha parlato di una soluzione al problema entro fine anno.

In tutto ciò, negli Stati Uniti è aumentato il costo della Guida Autonoma Cittadina di Tesla.