Tesla prepara nuovi licenziamenti e rallenta la produzione in Texas

Guai in paradiso per Tesla? Dagli Stati Uniti arrivano pessime notizie in merito al mega impianto costruito a Austin, la Giga Texas: Elon Musk si starebbe preparando a un turno di licenziamenti. Anche se sembra strano, la colpa sarebbe del Cybertruck, ma non solo.

Negli ultimi 10 anni Tesla ha sbagliato davvero poche cose, anzi Model 3 e Model Y sono stati modelli dal successo travolgente, che continuano ancora oggi a macinare numeri eccezionali. Tuttavia abbiamo pensato che il Cybertruck potesse essere il primo vero passo falso di Tesla, non pensavamo però che la situazione potesse degenerare a tal punto. Quale punto? Presso la Giga Texas la produzione del grande pick-up elettrico sarebbe stata ridotta, con la scure dei licenziamenti che potrebbe colpire un buon numero di operai.

A spiegarlo senza mezzi termini è il magazine americano Electrek, che seguendo vari report avrebbe preventivato importanti licenziamenti in tutto il mondo in arrivo questa settimana appena iniziata (15-21 aprile). Si è parlato addirittura di un taglio del 20% della forza lavoro globale, il che riguarderebbe decine di migliaia di dipendenti. La notizia arriva in un momento molto particolare per Tesla, che a inizio anno si è vista costretta ad alzare i prezzi della Model Y in tutto il mondo e a confrontarsi con un primo trimestre 2024 difficile, con numeri peggiori anche delle previsioni più pessimiste. I primi tre mesi del 2024 non sono stati facili sul fronte della logistica e delle consegne, Tesla aveva dunque qualche “scusa” per aver registrato immatricolazioni inferiori al normale; nonostante questo, l’azienda ha avuto un surplus produttivo di circa 45.000 unità, numeri decisamente alti che non rappresentano una buona notizia. La società, infatti, continua ad aggiungere auto su auto al suo inventario senza venderle, con Elon Musk che accusa i prezzi e gli alti tassi di interesse.

Sembra dunque che adesso la società americana debba confrontarsi con il calo delle richieste e dunque rallentare con la produzione. Per il momento i rallentamenti non sembrano interessare Model 3 e Model Y, al contrario - come detto in apertura - Tesla avrebbe fermato parte della produzione del Cybertruck. Come ben sappiamo, è un momento difficile per molte realtà multinazionali, persino Apple ha dovuto ricorrere a dei tagli di recente. È sicuramente solo un momento di transizione, non sappiamo però quanto durerà. Elon Musk è alquanto pessimista sullo stato di salute dell’economica globale, motivo per cui avrebbe frenato con la Giga Mexico e il progetto della Tesla Model 2 economica che sarebbe stata cancellata, almeno per ora. A dirla tutta, non crediamo che cancellare la compatta economica sia una grande mossa, al contrario è il modello mass market su cui - probabilmente - Tesla avrebbe dovuto concentrarsi al posto del Cybertruck, vendendo poi milioni di unità e spazzando via vetture concorrenti come la Citroen e-C3, la Jeep Avenger, la Dacia Spring e la Renault 5 E-Tech. Vedremo però cosa ci riserveranno i prossimi mesi.

Su Ma-Fra, Super Dryer, Panno in Microfibra Superfine, ad Alto Grad è uno dei più venduti di oggi.