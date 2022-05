Le Tesla prendono ancora fuoco? I nuovi dati premiano Elon Musk e le auto elettriche

Fra il 2018 e il 2019 Tesla ha vissuto un momento molto particolare della sua storia, le sue auto elettriche infatti sembravano prendere fuoco in maniera spontanea (Tesla e le batterie che prendono fuoco). Gli uomini di Elon Musk hanno così investigato sulla cosa e migliorato il pacco batterie, da allora le notizie di incendi sono quasi scomparse.

La nostra non è una supposizione ma un'affermazione certa, poiché Tesla stessa ha diffuso i dati sugli incendi delle sue vetture per il periodo 2012-2021, dimostrando come le segnalazioni siano sempre meno. Secondo il report, nel periodo 2012-2021 si è verificato l'incendio di una Tesla ogni 338 milioni di chilometri percorsi, mentre i dati 2012-2020 parlavano di un incendio ogni 330 milioni di chilometri, con la società californiana che ha dunque migliorato sensibilmente le probabilità.

Inoltre non tutti gli incendi registrati sono stati causati dalle Tesla, il fuoco è arrivato talvolta dalle strutture presso cui erano parcheggiate le vetture, da azioni dolose e altre casistiche non legate alle auto, almeno secondo i dati della National Fire Protection Association (NFPA). Come se la cava inoltre Tesla rispetto al resto del mercato?

Sempre secondo la NFPA la media nazionale negli USA è di un incendio ogni 31 milioni di chilometri percorsi, il rapporto fra Tesla e tutte le altre vetture del mercato è dunque di 11:1, un risultato eccezionale che dimostra non solo la sicurezza delle auto di Elon Musk ma anche delle auto elettriche in generale, che per un determinato periodo sembravano prendere fuoco più facilmente delle termiche (per saperne di più: le auto elettriche si incendiano più facilmente delle termiche?).