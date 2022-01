Tesla Precept, la supercar che supera la Roadster: i render

Pur essendo un'azienda 100% elettrica, Tesla ha da sempre avuto un rapporto stretto con le vetture sportive ad altissime prestazioni. La sua prima vettura è stata proprio una queste auto, come vi abbiamo raccontato in Breve storia della Tesla Roadster, supercar che avrà una seconda generazione. Che ne dite invece di questa Tesla Precept?

La situazione in cui versa Tesla adesso, al pari di altri produttori automotive, non è di certo rosea, con materie prime mancanti, prezzi alle stelle e una crisi dei chip che durerà ancora per molto (Tesla inaugura il 2022 fra record e ritardi). A stento l'azienda riesce a soddisfare la domanda di berline e crossover, motivo per cui per la Roadster di seconda generazione bisognerà aspettare ancora parecchio.



Nonostante questo il pubblico non smette di sognare nuove elettriche ad alte prestazioni a marchio Tesla. Il designer Khyzyl Saleem ha ad esempio disegnato una ipotetica Tesla Precept Concept, una supercar che prende ispirazione da altre vetture come la Porsche Mission E, la Czinger 21C, la Lotus Evija e la Rimac Nevera, combinandole in qualche modo assieme. Saleem ha anche tentato di raggiungere Elon Musk su Twitter, chiedendo a Tesla di aiutarlo a dare un nome all'auto - nella speranza di farsi evidentemente notare dagli uomini dell'azienda. Che ne dite dei suoi render?