Sonic corre sulle Tesla, c'è un accordo con SEGA per la felicità dei videogiocatori

Tesla ha appena avviato una collaborazione con SEGA, una famosa compagnia giapponese specializzata nello sviluppo e nel publishing di videogiochi. Chi la conosce già sa anche qual è la sua proprietà intellettuale di maggior spicco: Sonic the Hedgehog.

Il videogioco originale datato 1991 sarà dunque messo a disposizione dei proprietari di vetture Tesla tramite Tesla Arcade, una piattaforma che al momento contiene i seguenti titoli: 2048, Asteroids, Centipede, Super Breakout, Lunar Lander, Missile Command, Millipede, Tempest e Gravitar. Ovviamente bisogna citare anche Cuphead, che con il suo stile straordinario ha conquistato il cuore di innumerevoli videogiocatori.

Ecco un estratto da Nintendolife.com sulla questione:"Fan di Sonic, preparatevi! SEGA ha appena annunciato una collaborazione con Tesla per portare Sonic the Hedgehog 1, il gioco fondante, all'interno della console da gaming delle Tesla nuove e già esistenti. I passeggeri si trasformeranno in giocatori mentre attraverseranno le aree alla velocità del fulmine per sconfiggere i nemici in una missione per salvare il mondo dal malvagio Dr. Eggman, tutto nel comfort della propria macchina."



Ovviamente i videogiocatori avranno bisogno di un controller compatibile da connettere a una delle porte USB della vettura. Da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi, poiché il team addetto al software ha incluso una lunga lista di modelli pienamente funzionanti.



Come avrete notato, gli abitacoli delle autovetture moderne si stanno evolvendo a ritmi incredibili. Del resto non è un caso se Mercedes-Benz ha dovuto disattivare funzionalità della EQS: un bug consentiva ai passeggeri di guardare la TV a macchina in movimento.