Le Tesla possono eguagliare il range EPA, ma bisogna guidarle senza autonomia residua

In risposta a un test indipendente sull'autonomia per singola carica delle vetture elettriche, Tesla ha risposto che il range in ciclo EPA dei suoi veicoli può essere tranquillamente ottenuto, ma bisogna continuare a guidare anche quando il display mostra 0 chilometri residui.

La testata indipendente è Edmunds, che circa un mese fa ha condotto delle prove in strada su alcuni modelli della casa automobilistica californiana, affermando in seguito che è possibile stare intorno ai dati forniti dall'agenzia EPA sull'autonomia, ma soltanto con uno stile di guida particolarmente fluido e moderato. Insomma, per Edmunds i numeri sul range sbandierati da Tesla sul sito ufficiale sono alquanto ottimistici.

Adesso i ragazzi, i quali gestiscono anche un ottimo canale YouTube, hanno voluto aggiornarci sulla questione dopo aver ricevuto una risposta da parte del produttore. Il team di Fremont ha ribadito che i modelli proprietari possono tranquillamente eguagliare le stime EPA, ma per farlo bisogna sfruttare il "buffer" che viene utilizzato quando il display indica 0 chilometri di range residuo.

Da una parte Tesla potrebbe avere assolutamente ragione, ma i test di Edmunds a loro volta restano sicuramente legittimi, poiché sfidiamo chiunque a tentare la sorte guidando per molti chilometri con avviso di batteria scarica a schermo.

In fondo alla pagina potete poi trovare due immagini molto interessanti, le quali palesano la distanza che è possibile percorrere a bordo di vari modelli da quanto il display mostra 0 chilometri restanti. In tal senso i modelli di Elon Musk si comportano benissimo, avvisando il conducente molto prima che la batteria li abbandoni, mentre il Ford Mustang Mach-E potrebbe spegnersi dopo soli 10 chilometri. In questa speciale statistica domina la Tesla Model 3 Long Range 2021 (prezzo in aumento), che garantisce persino 40 chilometri cautelativi.

A proposito di Mustang Mach-E non possiamo non rimandarvi alla nostra prova in pista, al volante del primo SUV elettrico sportivo del brand statunitense.