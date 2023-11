Quali Tesla possiamo acquistare con i nuovi incentivi 2024?

In seguito a diverse domande arrivate in redazione, cerchiamo di capire oggi quali Tesla sono compatibili con i nuovi incentivi auto in vigore dall'1 gennaio 2024.

Come abbiamo scritto lo scorso 22 novembre 2023, il Governo ha di fatto confermato che nel 2024 torneranno gli incentivi auto nella medesima formula vista nel 2023. Per tutti i dettagli vi rimandiamo all'articolo Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi incentivi auto 2024, qui invece vogliamo focalizzarci su Tesla, brand sempre più desiderato dal pubblico italiano.

Per l'acquisto di una nuova auto elettrica i limiti dell'Ecobonus sono questi: il prezzo non deve superare i 35.000 euro senza IVA, i 42.700 euro compresa IVA. Scopriamo dunque che l'unica Tesla compatibile con l'incentivo è la variante base a trazione posteriore che costa di listino 42.490 euro. Si tratta di un prezzo ricamato appositamente attorno all'Ecobonus italiano, leggermente più alto rispetto al resto del 2023 perché adesso è arrivata la nuova Tesla Model 3 2024 con diverse novità.

Se fino a qualche mese fa soltanto il colore Bianco Perla Micalizzato era incluso nel prezzo, e il Nero Pastello si poteva aggiungere come optional pur restando entro il prezzo dell'incentivo, oggi Tesla ha leggermente alzato il prezzo base dell'auto offrendo però tre colorazioni "di serie". Oltre ai suddetti Bianco e Nero c'è anche il Blu Oceano Metallizzato. Perdono purtroppo appeal l'Ultra Rosso e il Grigio Stealth, che costando 2.000 euro portano l'auto al di fuori dell'incentivo.

Ricapitolando: con l'Ecobonus 2024 potremo acquistare soltanto la Tesla Model 3 a trazione posteriore in colorazione bianca, nera o blu. Gli interni devono restare di colore nero, i cerchi devono essere i nuovi Photon da 18", non possiamo insomma aggiungere alcun optional, neppure l'Autopilot Avanzato da 3.800 euro, anche se fortunatamente l'Autopilot base ha comunque tutto ciò che ci serve per viaggiare in tutta comodità.

Con gli incentivi la Tesla Model 3 RWD viene a costare 39.490 euro senza rottamazione, 37.490 euro con rottamazione di un veicolo inquinante.