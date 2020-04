Tesla potrebbe portare Autopilot anche sulla Model 3 Long Range RWD

6 Aprile 2020, ore 19:33 di Umberto Stentella

I proprietari di una delle primissime Model 3, il modello Long Range RWD uscito di produzione lo scorso giugno, sono rimasti orfani di Autopilot. Ora, grazie alle sollecitazioni di un fan, le cose potrebbero finalmente cambiare per il meglio. Facciamo un passo indietro, ora come ora chi vuole acquistare una Model 3 può scegliere tra tre diverse opzioni: la Standard Range Plus, la Long Range e la Performance (entrambe a trazione integrale). Tutte e tre montano di default Autopilot base (da non confondere con i pacchetti più avanzati a pagamento). Ma il listino della Model 3 non è sempre stato questo, in passato erano presenti anche altri modelli, oggi non più acquistabili. Uno dei più popolari era la Model 3 Long Range RWD, quella a trazione posteriore. I primi clienti dovevano sborsare ben 3.000$ per poter acquistare Autopilot base, e quelli che non l'hanno fatto all'epoca ora sono tagliati fuori dalla possibilità di cambiare idea. Autopilot base non è infatti più disponibile dall'app di Tesla. Così un utente su Twitter ha chiesto lumi ad Elon Musk. "Ma non sarebbe il caso di permettere anche ai possessori delle vecchie Long Range RWD di acquistare Autopilot?", ha chiesto jgrano305. Risposta: "Buona osservazione, ne discuteremo". Tesla in passato ha aggiunto feature diventate poi molto importanti, grazie alle segnalazioni e ai suggerimenti dei fan. Non sappiamo quando verrà sbloccata la possibilità di acquistare Autopilot base sui primi modelli della Model 3, ma qualcosa dovrebbe finalmente iniziare a muoversi.

FONTE: Insideevs







Tesla CEO Elon Musk replied to a recent tweet asking about the possibility of offering a basic version of Autopilot for original Tesla Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive cars. He admitted it was a good idea and said it will be made available to buy in the Tesla app. Tesla currently only offers the Model 3 in three official configurations: Standard Range Plus, Long Range (AWD), and Performance (AWD). All three come standard with Autopilot. You can also special order a Model 3 Standard Range, which doesn't include Autopilot. Tesla used to offer the Model 3 in a few other versions. One popular configuration was the Long Range Rear-Wheel Drive. Early Model 3 owners had to pay $3,000 to get Autopilot. It wasn't standard in vehicles bought prior to April 2019. The Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive was the first version of the Model 3 that came to market. Tesla stopped producing it in June 2019, but you could still order it "off the menu" for a short time. Some owners of this vehicle who didn't initially opt for Autopilot argue that they should still be able to add it. This is especially true since all current Model 3s come standard with Autopilot. As you can see from the tweet below, Jason (@jgrano305) made the request to Musk. While we don't have any details yet about when this will become available or how much it will cost, the CEO plans to work with his team to move it forward. As always, we love to hear from you in the comment section.