Tesla porta i Remote Test Drives anche in Europa: ecco come funzionano

Negli ultimi anni Tesla ha rivoluzionato parecchie cose nel mercato automotive, a partire dal metodo di vendita completamente online. L'azienda ha lanciato negli USA anche i Remote Test Drives che ora approdano per la prima volta anche in Europa.

Cosa si intende con Remote Test Drive? Il funzionamento è molto semplice e - ovviamente - altamente tecnologico. Tesla ha pensato di semplificare il processo di test drive su strada creando dei mini hub privi di personale. Il cliente non deve fare altro che prenotare la sessione di test online, avvisare Tesla una volta arrivato presso l'hub selezionato e attendere che la società sblocchi il veicolo da remoto.

Da quel momento il cliente ha un'infarinatura generale sul funzionamento del veicolo, successivamente può guidare liberamente l'auto per 30 minuti. Al termine del test l'auto può essere parcheggiata nello stesso punto in cui è stata prelevata, pronta per tornare a disposizione di altri clienti. Come dicevamo in apertura, il servizio ha ufficialmente debuttato in Europa: il primo hub di Remote Test Drives è disponibile a Örebro, in Svezia.

I test drive possono essere prenotati direttamente sul sito Tesla.com. Cosa pensate dunque di questi test drive 4.0? Speriamo arrivi questa possibilità anche in Italia quanto prima, i tempi sono alquanto maturi. Ricordiamo che il servizio è stato lanciato negli Stati Uniti già nel 2021.