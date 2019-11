Il Tesla Pickup renderizzato all'esterno e all'interno: sarà davvero così?

Novembre è finalmente arrivato, perché lo aspettavamo così tanto? Perché Elon Musk ha promesso di presentare finalmente il suo Tesla Pickup, evento che dovrebbe avvenire attorno all’ultima settimana del mese. Finora ne abbiamo viste di tutti i colori, oggi però vediamo render 3D sia all’esterno che all’interno.

L’opera si deve a 3d_molier international, che ha così descritto il suo Tesla truck: “Tesla Pickup Electric Concept è un modello di alta qualità, fotorealistico con dettagli avanzati. Le portiere possono essere aperte, inoltre il modello presenta texture complete e dettagliate così da poter zoomare senza problemi, originariamente modellato in 3ds Max 2012 e renderizzato con V-Ray.”

Oltre a poter essere ammirato, il render si può acquistare per eventuali modifiche (si può ad esempio modificare il colore) o per un’analisi più approfondita, zoomando su varie parti d’interesse oppure entrando all’interno dell’abitacolo.

Ovviamente tutto il modello risulta perfettamente in scala per sembrare credibile, ciò che più ci colpisce è però il suo aspetto: sembra quasi un pickup vecchio stile, anni ’40, c’è qualcosa che non ci convince fino in fondo, del resto Elon Musk ha sempre osannato il suo truck come qualcosa di futuristico, di mai visto, strano che si ispiri al passato… scopriremo tutto fra qualche settimana.