Tesla, piccoli segnali di cedimento? In Germania è stata surclassata dalla Polestar 2

E' la Polestar 2 l'auto elettrica aziendale più popolare della Germania. Nel corso dell'anno 2022 la favolosa berlina svedese ha avuto la meglio sulla Tesla Model 3, così come sulla Model Y, le due elettriche che dominano il mercato mondiale.

A due settimana dalla presentazione della graffiante Polestar 2 BST Edition da 476 CV, arriva la notizia dalla nazione tedesca, una delle più esigenti in quanto a clienti d'auto, circa il grande traguardo ottenuto l'anno scorso dall'EV del nord Europa.

A rendere ancora maggior merito al record di Polestar, il fatto che la “2” non sia stata solo l'elettrica più venduta fra le auto aziendali, ma la vettura più commercializzata in assoluto in questa categoria di veicoli, battendo Golf, Passati, Ford Focus e via discorrendo.

Stando a quanto riferito da LeasePlan, la società che ha reso pubblici i risultati, la Long Range Dual Motor è stata la versione di Polestar 2 più venduta, seguita dalla Single Motor. Terza posizione per la Dacia Spring, una delle 5 auto elettriche meno care vendute in Italia, con la Skoda Enyaq iV medaglia di legno e la Renault Twingo elettrica a completare la top 5.

Fuori dalle prime cinque posizioni la prima Tesla della classifica, leggasi la Model 3 Long Range, davanti alla Ford Mustang Mach-E e alla Volkswagen ID.4 Pro Performance. A completare le prime dieci posizioni, la Tesla Model Y Long Range e la Mini Cooper SE.

Polestar 2 si conferma quindi uno degli EV più apprezzati a livello globale, con 51mila auto piazzate in tutto il mondo nel 2022 e un incremento nelle vendite pari all'80%.



"In futuro – ha commentato i risultati Christopher Schmidt, direttore commerciale di LeasePlan Germania - è necessario creare incentivi più importanti per le auto elettriche in modo che sempre più conducenti nelle aziende possano passare alla guida elettrica facendo in modo così che le prime dieci posizioni siano occupate da vetture ecologiche".