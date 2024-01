Tesla, il piano per il 2024: la Model 2, più Supercharger e l'espansione delle Gigafactory

Il 2023 è stato un anno particolare per Tesla, segnato dall’arrivo sul mercato del Cybertruck e dalla vendita di oltre 1,8 milioni di auto. Non sono però mancate le polemiche e i dubbi degli investitori, è dunque lecito chiedersi: come sarà il 2024 di Tesla? Ecco i piani di Elon Musk.

Per vendere così tante auto, Tesla ha dovuto scendere a diversi compromessi, primo fra tutti il minor margine di guadagno su ogni vettura, dettaglio che non è piaciuto agli investitori. Questo avrà piegato il volere di Elon Musk? Ovviamente no, anzi: il CEO ha confermato che per vendere più auto Tesla è pronta a spendere ulteriori soldi, investendo 10 miliardi di dollari nel corso del 2024.

Archiviato il Cybertruck, ora il next big step della società americana è il Progetto Redwood, ovvero la Tesla “economica” che costerà 25.000 dollari. Questo modello sarà decisamente chiave per le economie dell’azienda, sarà infatti un veicolo di massa da vendere in tutto il mondo, non come il Cybertruck che è un pick-up di nicchia destinato solo al mercato nordamericano (e forse a quello cinese).

Secondo Musk, Tesla si trova ora “tra due grandi fasi di crescita”. Nel 2024 sarà difficile vendere più auto del 2023, dunque i numeri dei modelli attuali andranno probabilmente a stabilizzarsi; tutto cambierà quando arriverà la Tesla economica, che spingerà i numeri a salire di nuovo. Gli investimenti 2024 serviranno proprio a questo, a preparare l’azienda a quella nuova onda positiva della Tesla economica. Non sappiamo come verranno spesi i 10 miliardi di dollari annunciati da Elon Musk, possiamo però immaginare che il CEO metterà in funzione lo stabilimento messicano proprio per la produzione della nuova vettura. Non solo, potrebbero arrivare buone notizie anche per l’Europa: parte di questi investimenti potrebbero finire nell’impianto di Berlino, che sarà dunque ampliato per la costruzione di più modelli.

Presso la Giga Berlin Tesla potrebbe costruire sia la nuova vettura economica, affiancandola all’attuale Model Y Performance, oppure espandere l’attuale produzione con altre versioni della Model 3 o della Model Y. La società americana investirà denaro anche per espandere la sua rete di ricarica Supercharger, soprattutto negli Stati Uniti dove si è già verificato qualche problema di scarsa disponibilità - in particolare a New York, dove 10.000 nuovi taxi Tesla hanno preso d’assalto i Supercharger locali, creando lunghe code. I concorrenti diretti di Tesla potranno tirare un piccolo sospiro di sollievo in questo 2024, in vista del 2025 però non staremmo molto tranquilli nei loro panni.