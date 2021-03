La Tesla Performance più lenta sfida la Mustang GT500 da 760 cavalli: l'esito è assurdo

La Tesla Model Y, badate, non è affatto una vettura lenta. Il crossover elettrico californiano riesce infatti a passare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi e garantisce un assetto sportivo invidiabile, il quale restituisce una responsività del voltante davvero niente male, quasi da sportiva pura.

Nonostante ciò, la Model Y Performance rappresenta il modello "Performance" più lento in assoluto nell'offerta del produttore californiano. Model 3 Performance, Model X Performance e soprattutto Model S Plaid offrono al conducente una rapidità in accelerazione ancor più eccezionale.

A questo punto, dato che la Model S può facilmente battere la Ford Mustang Shelby GT500, i ragazzi di Edmunds hanno voluto mettere l'agguerrita muscle car statunitense contro una Model Y Performance per carpirne le differenze sul dritto.

Da una parte c'è un poderoso V8 da 5,2 litri capace di erogare 760 cavalli di potenza inviata alle soel ruote posteriori, mentre dall'altra si presenta una macchina a zero emissioni mossa da una configurazione Dual Motor a trazione integrale per un output massimale di 462 cavalli. Oltre a presentare uno svantaggio in termini di potenza, la Model Y è pure più pesante (fatto compensato dalla leggera discesa del rettilineo), ma ha dalla sua l'erogazione istantanea della coppia e le quattro ruote motrici. Per tutti questi motivi ci aspettiamo che almeno per i primi metri la BEV di Elon Musk possa guadagnare un buon margine, il problema per lei infatti sta nel mantenerlo fino alla fine.

La prima sfida vede una vittoria totale dell'auto elettrica, che stacca fin da subito la rivale senza cedere negli ultimi metri, e il secondo test si è ripetuto in modo quasi del tutto identico. A quanto pare la superficie del tracciato non era pulitissima, e quindi la trazione posteriore della Mustang ha faticato un po' a trovare grip in partenza.

Da parte nostra vi consigliamo di visionare per intero il video in alto, dove nella seconda parte è presente anche una gara con partenza da 50 km/h: in questo caso avremo un'altra vincitrice oppure la Model Y Performance trionferà su tutta la linea?

Comunque siano andate le cose, a breve arriverà sul mercato la pazzesca Tesla Model S Plaid+, che nella sua configurazione più costosa erogherà più di 1.100 cavalli di potenza per uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi e un quarto di miglio da 9 secondi. All'interno di questo nostro speciale ne approfondiamo vari aspetti.