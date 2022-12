Tesla perderà quote mercato EV nei prossimi anni? Sotto il 20% entro il 2025

Tesla non figura più tra le 10 auto elettriche più vendute in Italia a ottobre 2022, e questo è solo uno dei segnali che sembra indicare a certi cambiamenti nelle dinamiche del mercato EV. Stando a uno studio di S&P Global, la quota di mercato globale di Tesla potrebbe scendere sotto il 20% entro il 2025.

Lo studio evidenzia come la posizione di Tesla potrebbe mutare sensibilmente con l’arrivo di opzioni nuove e più convenienti nei concessionari di tutto il mondo: ricordiamo, infatti, che la Tesla Model 3 base in Italia costa minimo 57.490 euro, mentre marchi come Fiat in Italia, o Volkswagen, Kia, Ford e Hyundai in tutto il mondo offrono veicoli elettrici a prezzi più bassi, e stanno per arrivare anche altri brand nel segmento.

Se quindi due anni fa Tesla possedeva circa il 79% della quota di mercato delle auto elettriche, e oggi negli USA è scesa al 65%, il dominio potrebbe svanire in futuro con la discesa sotto il 20% entro il 2025. Stephanie Brinley di S&P Global Mobility ha dichiarato: “Bisogna ricordarsi che il marchio continuerà a vedere crescere le vendite di unità, anche se le quote diminuiscono. […] Degli oltre 525.000 veicoli elettrici registrati nei primi nove mesi del 2022, quasi 340.000 erano Tesla. Il volume rimanente è suddiviso, in modo molto irregolare, tra altri 46 marchi”.

In poche parole, la capacità di Tesla di mantenere una quota di mercato dominante sarà messa alla prova in futuro. Sarà interessante osservare eventuali cambiamenti ai prezzi delle elettriche di Elon Musk, o strategie alternative per mantenere il dominio del mercato EV.

Nel frattempo, negli Stati Uniti la Guida Autonoma è disponibile per chiunque la richieda.