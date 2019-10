Tesla perderà l'80% del valore o scomparirà del tutto: la previsione

C'è stato un periodo in cui Tesla sarebbe dovuta fallire da un momento all'altro, in seguito a risultati finanziari disastrosi. Ogni giorno esperti e meno esperti paventavano l'apocalisse, ed effettivamente Musk e soci hanno rischiato grosso in diverse occasioni, poi però si sono anche ripresi a suon di ordini e consegne. Oggi ci risiamo...

I disfattisti che si erano calmati sono tornati adesso alla carica, nello specifico parliamo del professore Scott Galloway, che insegna marketing alla New York University. Il @profgalloway, come si fa chiamare su Twitter, ha scritto un post senza pietà, in cui fra le cose che prossimamente perderanno l'80% del loro valore o spariranno del tutto ha messo anche Tesla.

Il tweet in realtà rimanda a un articolo del blog personale di Galloway, MDMA - No Mercy/No Malice, dove effettivamente il professore parla in modo libero e senza condizionamenti. Nello specifico, a proposito di Tesla, si legge: "Cari troll di Twitter, si sono un idiota, insegno, non comprendo i geni, risparmiate il fiato. Tesla ha certamente cambiato il mondo in meglio, almeno credo questo, non ha però le dimensioni per competere in un mercato a basso margine di guadagno, quello dell'auto".

Solo il tempo ci dirà se questa previsione apocalittica può essere realistica o meno, di certo la Tesla di oggi non è quella del debutto, a livello produttivo Musk e soci hanno imparato molto e corretto molti errori, i dati di vendita inoltre sembrano dar ragione all'azienda americana, effettivamente però la concorrenza si sta scatenando anche in settore elettrico, bisognerà traslare tutto sul lungo periodo e pensare che le EV costeranno sempre meno, in generale... Tesla deve però ancora giocare le carte guida autonoma e Robotaxi, staremo a vedere!