Tesla sta perdendo market share in favore della Mustang Mach-E, lo dice Morgan Stanley

Morgan Stanley ha appena pubblicato un nuovo report, nel quale si afferma che Tesla starebbe perdendo quote sensibili di mercato in favore della nuova Ford Mustang Mach-E. A quanto pare l'elettrica dell'Ovale Blu è particolarmente apprezzata dagli automobilisti statunitensi.

In effetti, andando a guardare i dati sulla vendita di autovetture negli Stati Uniti, l'intero mondo delle auto elettriche ha avuto un boost del 40 percento, per cui quasi tutti i marchi i quali hanno rilasciato un modello a batteria nel corso degli ultimi mesi non se la stanno passando affatto male.

In questo senso Tesla possiede ancora una enorme fetta di market share ma, se comparata a quella dello scorso anno, risulta essere leggermente meno dominante. Per Morgan Stanley ciò dipende principalmente dalla commercializzazione della Mustang Mach-E.

"La vendita di BEV ha accresciuto il mercato complessivo del 40 percento circa (EV +34% su base annua contro un calo generale del -5%). Il market share di Tesla in campo BEV è calato dall'81 al 69 percento rispetto all'anno precedente. La Ford Mustang Mach-E si è accaparrata quasi il 100 percento di questo calo."

Insomma, la mossa effettuata da Ford alcuni mesi fa è stata decisiva, ed ha pertanto scongiurato un dominio totale da parte della casa automobilistica californiana. In effetti il prodotto a zero emissioni di Ford non è niente male in merito alle caratteristiche tecniche. Certo è che i modelli Tesla restano in linea di massima superiori in termini di autonomia per singola carica e prestazioni, ma la Mustang Mach-E ha sicuramente i suoi lati positivi e, per constatarli, vi consigliamo di dare un'occhiata all'analisi di Engineering Explained.

In chiusura vogliamo rimandarvi al test in autostrada effettuato proprio su un esemplare del SUV elettrico: a quanto pare il range è davvero ottimo, anche a 145 km/h.