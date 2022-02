Tesla perde un ingegnere chiave: lavorerà alle auto elettriche di Ford

Tesla ha appena perso un importante ingegnere protagonista di diversi progetti chiave per l'azienda: ora lavorerà allo sviluppo dei veicoli elettrici Ford.

La società californiana di Elon Musk ha perso Alan Clarke, ingegnere esecutivo che ha lavorato per Tesla per oltre un decennio. Partito come Senior Engineer nel 2009, Clarke ha lavorato per Tesla su diversi progetti chiave, comprese le avanzate maniglie a scomparsa della Model S. Fra i progetti presenti sul suo profilo LinkedIn leggiamo anche l'integrazione dei motori anteriori e posteriori della Model X, la distribuzione dell'elettricità ad alto voltaggio e la manifattura del meccanismo di chiusura delle portiere, sempre per il SUV elettrico.

Clarke ha poi curato il design meccanico delle batterie della Model S, sviluppando la struttura in alluminio che garantisce alle batterie di rimanere impermeabili e sicure. Sempre a bordo della Model S si è occupato del design delle sospensioni anteriori e posteriori, incluso il Catia Kinematic Modeling. Insomma, parliamo di una figura chiave all'interno dell'azienda, grazie al quale diverse tecnologie sono diventate oggi uno standard.

Clarke ha partecipato anche alla creazione del primo prototipo della Tesla Roadster (per saperne di più: breve storia della Tesla Roadster), ha diretto lo sviluppo dell'architettura di Model 3 e Model Y, ha infine lavorato alla creazione del Cybertruck. Ora tutta la sua esperienza sarà al servizio di Ford, in particolare del gruppo di sviluppo Advanced EV di Ford, aiuterà così il team di Doug Field alla progettazione di nuove EV dell'ovale blu - con Field che è stato a sua volta ex ingegnere Tesla. Nel frattempo sempre Ford ha acquistato una Lucid Air per studiarla a fondo, dobbiamo dunque aspettarci grandi novità per le prossime auto elettriche del marchio.