Questa Tesla ha percorso 682.360 km e ancora funziona: la sua storia

La Tesla Model S 70D che vedete in foto, e in video, ha percorso 682.360 km e ancora funziona alla grande. Vi raccontiamo la sua storia e quali sono stati i più grandi interventi di manutenzione.

Essendo relativamente giovane, sulla tecnologia elettrica non sappiamo ancora un sacco di cose, ad esempio: quanti anni dura davvero una batteria? E quanti chilometri si possono percorrere con un'auto elettrica? Rispondere è molto difficile, dunque dobbiamo affidarci a casi singoli, come quello che vi raccontiamo oggi.

Questa Tesla Model S 70D del 2015 è stata acquistata per Uber, motivo per cui ha percorso la bellezza di 682.360 km - ed è una delle Tesla con più alto chilometraggio al mondo. Nonostante questo il motore posteriore è ancora originale, mentre il propulsore anteriore è stato cambiato dopo i primi 611.550 km - una quota di tutto rispetto per un motore elettrico.

Anche la batteria originale è stata sostituita: c'è stato un intervento in garanzia a 402.335 km, e questo perché la Model S del 2015 veniva venduta con una garanzia illimitata rispetto al chilometraggio. Anche in questo caso comunque 402.000 km è una quota eccezionale. Ricordiamo che stiamo parlando di una vettura utilizzata per Uber, un automobilista medio probabilmente farebbe lo stesso chilometraggio in 17 anni di attività, sempre che si tenga una singola auto per tutto questo tempo. Una grande prova di forza per la Model S, non credete?



