E se Tesla pensasse ad un quadriciclo per sfidare la Fiat Topolino? Ecco come sarebbe

In attesa della prima consegna del Tesla Cybertruck, che arriverà fra esattamente 4 giorni, i fan dell'azienda americana sperano di scoprire a breve le prossime mosse di Elon Musk: tutti si aspettano una Tesla Model 2, ma se alla fine l'uomo più ricco al mondo pensasse ad un quadriciclo?

Le piccole auto elettriche stanno prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, a cominciare dalla Citroen Ami, la più diffusa del segmento, in attesa poi che arrivi sulle strade la Fiat Topolino, presentata in diretta streaming lo scorso luglio.

Le città sono sempre più trafficate, ci sono norme e restrizioni contro le vetture inquinanti, e inoltre i prezzi dell'auto sono sempre più alti. I quadricicli potrebbero quindi essere la soluzione giusta a tutti questi problemi e chissà che alla fine anche Tesla non si butti nel settore, sfornando una piccola green, una sorta di Model K.

Come mai questo nome? Il riferimento è alle famose kei-car, le piccole vetture giapponesi che tanto spopolano da quelle parti del mondo da sempre. Esteticamente, come potete notare nel render qui sopra, la mini Tesla prenderebbe in prestito il design delle sue sorelle più grandi, con dimensioni però ben più contenute, leggasi 2,5 metri di lunghezza, 1,5 di larghezza e 1,6 di altezza.

La velocità sarebbe ovviamente limitata a 45 km/h più 6 kW, quanto basta però per spostarsi in città o comunque percorrere brevi tratte giornaliere, tipo portare il figlio a scuola, andare a fare la spesa, o recarsi in ufficio.

L'autonomia potrebbe spingersi fino a 200 km per un ipotetico modello più performante, un K Plus da 12 kWh, mentre arriverebbe a 140 km per la versione standard da 8 kWh. La ricarica sarebbe invece leggermente più lenta rispetto alle auto elettriche normali, leggasi un'ora per passare dal 20 all'80 per cento, mentre il prezzo resterebbe un grande punto di domanda, ma secondo i francesi di automobile-propre potrebbe assestarsi attorno ai 12 mila euro, forse un po' altino, diciamo noi, visto che la Topolino costa fra i 7 e gli 8mila euro.

Chiaramente siamo nel campo della fantasia e delle ipotesi, ma vi piacerebbe una piccola Tesla da guidare senza patente? Fatecelo sapere nell'apposito spazio commenti, grazie.