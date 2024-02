E se Tesla pensasse ad una Model 3 station wagon? Ecco come potrebbe essere

Tesla ha vissuto un anno di notevole successo nel 2023, caratterizzato dal lancio del restyling della Tesla Model 3 in varie regioni, anche se, a livello di marginalità. Dopo il lancio del Cybertruck, e i tentativi di Elon Musk di riuscire a portarlo anche in Europa e Asia, ecco come potrebbe apparire una Tesla Model 3 Station Wagon.

Mentre l'importante lancio della rinnovata berlina elettrica Tesla Model 3 "Highland" è avvenuto alcuni mesi fa, la sua introduzione sul mercato è stata programmata per l'inizio del 2024 in America, dove è giunta leggermente più tardi rispetto ai piani di Tesla.

Recentemente, un artista digitale conosciuto come Theottle sui social media ha utilizzato la CGI per dare vita a una versione station wagon della rinnovata Tesla Model 3 Highland. L'artista ha dichiarato di essere soddisfatto di aver reso la variante station wagon della Model 3 più armoniosa nelle proporzioni, intervenendo principalmente sull'estensione dello sbalzo posteriore. Questo ha risolto il problema del tetto alto, che impediva l'aggiunta della carrozzeria station wagon senza compromettere lo stile.

La nuova versione della Model 3 appare ora pronta per affrontare sia le necessità quotidiane che le avventure familiari, suscitando il desiderio di una possibile produzione di una station wagon da parte di Tesla, che potrebbe riscuotere un notevole successo in mercati come l'Europa, dove questo tipo di veicolo è ancora molto apprezzato.

Attualmente però vi è un forte interesse per il Cybertruck, il cui dominio nel settore parrebbe indiscusso, almeno sulla carta dal momento che ne sono stati consegnati pochi. Poi, certo, occhi puntati sul restyling della Model Y che arriverà il prossimo anno ed è conosciuto come "progetto Juniper", ci si aspetta che questo aggiornamento rifletta le innovazioni introdotte nella Model 3. Infine, molte persone si chiedono se il 2024 segnerà il rispetto dell'impegno di Tesla di offrire un veicolo elettrico accessibile con la tanto attesa Tesla Model 2 al prezzo di 25.000 dollari.

Evidentemente però, pare anche che non tutti siano interessati al Cybertruck, al futuro aspetto del Juniper o a un'auto economica di Tesla. Alcuni evidentemente aspirano anche ad una versione più pratica della Model 3, che mantenga la compattezza rispetto alla Model Y.