E se Tesla pensasse ad una Model 1? Sarebbe una city car elettrica da 15mila euro

L'azienda di Elon Musk, dopo la nuova Tesla Model 3, svelata ufficialmente lo scorso mese, si sta concentrando sul Cybertruck, la cui data di lancio resta ancora un mistero. E in futuro? Da anni si parla della Model 2, una berlina compatta elettrica: ma se invece venisse lanciata sul mercato una city car?

Come vi abbiamo raccontato non più tardi di qualche giorno fa, le auto di piccole dimensioni stanno scomparendo dal mercato in quanto permettono alle case automobilistiche di ottenere pochi margini, ma Tesla ha dimostrato nel 2023 di poter ottenere importanti profitti anche riducendo notevolmente i listini.

Grazie ai suoi metodi di produzione rivoluzionari e all'avanguardia, l'azienda di Musk ha dei costi bassissimi sulla produzione di ogni auto, inoltre, il manager di origini sudafricane ha sempre detto di essere più interessato alla quantità che ai dividendi, con l'obiettivo di monopolizzare il mercato.

Una ipotetica Model 1 (qui sopra nel render realizzato da autoevolution), potrebbe quindi letteralmente stravolgere il mercato. Immaginatevi una city car a marchio Tesla dal costo contenuto e dalle qualità eccelse offerte dall'azienda americana.

Se la Model 2 dovrebbe costare sui 25mila euro, una Model 1 potrebbe addirittura arrivare a 15/20mila euro, una cifra mai toccata fino ad ora da un EV, tenendo conto che in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro.

Spazziamo via ogni dubbio: al momento Tesla non ha affatto in programma di realizzare un'utilitaria a suo nome, ma conoscendo la follia e il genio di Musk non ci stupiremmo se un giorno decidesse di produrre auto ancora più per la massa.

Al momento la line-up offerta dall'azienda è tipicamente americana: berline, SUV con l'aggiunta del pick-up e della motrice Semi, ma se vuole conquistare ulteriori fette di mercato in Europa, Tesla deve pensare da europeo, proponendo quindi vetture per le caotiche città del Vecchio Continente e le strette e tortuose strade che lì vi si trovano. Secondo voi una Model 1 di Tesla avrebbe successo? Secondo noi si.