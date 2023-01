Tesla pensa a un nuovo taglio dei prezzi: 'Siamo abituati alle sfide'

Tesla ha presentato nelle scorse ore i dati finanziari riguardanti il quarto ed ultimo trimestre 2022, registrando dei nuovi record: il fatturato è cresciuto del 37 per cento in un anno, registrando 24,32 miliardi di dollari.

L'occasione è stata propizia per Elon Musk per fare un po' di interessanti annunci a cominciare dallo spiegare che il Cybertruck entrerà a breve in produzione: “Ci aspettiamo che la produzione cominci quest'estate – le sue parole - ma ho sempre minimizzato l'inizio della produzione perché l'inizio della produzione è sempre molto lento”. Di conseguenza è probabile che per la fine del 2023/inizio 2024, cominceremo a veder circolare in strada i primi futuristici pick-up di casa Tesla.

Tante le novità attese dalla nuova vettura, a cominciare dalla speciale superficie che sul CyberTruck sarà anti-graffi. “Cybertruck avrà l'Hardware 4 e per essere chiari, per il 2023, Cybertruck non contribuirà in modo significativo ai profitti, ma lo sarà nel prossimo anno. È un prodotto incredibile. Non vedo l'ora di guidarla personalmente e sarà l'auto che guido ogni giorno. È uno di quei prodotti che arriva solo una volta ogni tanto ed è davvero speciale”, ha aggiunto ancora l'ex uomo più ricco al mondo, facendo ulteriormente crescere l'hype.

In merito all'anno da poco conclusosi, invece: “Il quarto trimestre del 2022 è stato un altro trimestre da record e il 2022 è stato un altro anno da record. Nell'ultimo trimestre, abbiamo ottenuto il fatturato trimestrale, l'utile operativo e l'utile netto più alti di sempre nella nostra storia”.

E il futuro di Tesla cosa ci riserverà? L'azienda ha fatto chiaramente capire che dopo il taglio di prezzo di Model 3 e Y, avvenuto anche in Italia, è pronta a ridurre ulteriormente i propri listini: “Il team Tesla è abituato alle sfide, data la cultura necessaria per portare l'azienda dove si trova oggi. Nel breve termine stiamo accelerando la nostra tabella di marcia per la riduzione dei costi e ci stiamo dirigendo verso tassi di produzione più elevati, pur rimanendo concentrati sull'esecuzione rispetto alla fase successiva della nostra roadmap". Sicuramente buone nuove per chi volesse acquistare nel breve una Tesla.