Tesla pensa alla ricarica wireless per EV: Elon Musk sta per acquistare Wiferion?

Prevedere cosa succederà nel futuro, analizzando i dati del presente, non è mai cosa semplice, a causa delle troppe variabili in gioco la possibilità d'errore è mediamente molto alta (e il matematico Hari Seldon creato da Asimov ne sapeva qualcosa...). Tuttavia oggi vogliamo fare un azzardo: Tesla potrebbe sdoganare la ricarica wireless per auto.

Non l'abbiamo sognato questa notte, non ce lo ha confessato una fonte informata sui fatti ma ci è giunta notizia che Tesla sia interessata all'acquisto di una piccola startup tedesca specializzata proprio in caricatori wireless per EV. In generale, si tratta di una pratica abbastanza comune nel mondo industriale: il pesce grande adocchia il pesce piccolo, lo ingloba e ne sfrutta le potenzialità, magari migliorandole grazie a budget maggiori. Potremmo fare un sacco di esempi simili, Apple ha acquistato la tecnologia di Siri nel 2010, Porsche si è assicurata due startup del mondo delle e-bike per creare biciclette sempre più avanzate e così via.

Ebbene Tesla si sta ora interessando alla ricarica wireless per auto: la società di Elon Musk sarebbe intenzionata ad acquistare la startup Wiferion di Friburgo, come suggerisce un documento commerciale trapelato in rete. Al momento né Tesla né Wiferion hanno confermato l'affare, due investitori della startup hanno in ogni caso assicurato che un affare è in corso, anche se non sono stati fatti nomi.

Fondata nel 2016, la Wiferion si è specializzata nella costruzione di soluzioni a ricarica induttiva per robot industriali e veicoli elettrici, dunque gli uomini di Elon Musk potrebbero sfruttare tutto questo know-how sia a livello industriale che civile, offrendo ai propri clienti soluzioni di ricarica wireless da installare direttamente all'interno dei loro garage - e tempo fa una particolare immagine è stata anticipata da Tesla stessa. Nel render si vedeva una wallbox di nuova generazione con un singolo cavo che andava verso il pavimento, segno che evidentemente non vi fosse bisogno di alcun cavo di Tipo 2 da connettere al veicolo. La questione è estremamente interessante e continueremo a seguirla con attenzione, nel frattempo possiamo dirvi che Wiferion ha raccolto a oggi 16 milioni di dollari di investimenti e potrebbe presto aumentare a dismisura il suo capitale.