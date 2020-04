Tesla pensa alla possibilità di sbloccare il Full Self Driving in abbonamento?

A quanto pare il codice sorgente del software delle Tesla nasconde un indizio per un servizio non ancora attivo: la possibilità di sbloccare il pacchetto di Full Self Driving pagandolo in abbonamento, e non più in un'unica soluzione da 7.000$.

In altre parole, diventerebbe possibile pagare le funzioni avanzata di guida autonoma in base al loro reale utilizzo. Oggi l'unico modo per usare le funzioni più avanzate (dal cambio di corsia automatico, alla funzione Summon) è quello di pagare per intero il pacchetto FSD da 7.000$. Non esiste la possibilità di dilazionare la somma, né tanto meno quella di abbonarsi a queste feature per poi disdire il servizio una volta che non c'è più utile — cosa che invece la nuova formula pay-as-you-go dovrebbe consentire.

A chi servirebbe una opzione di questo tipo? Teslarati fa un esempio interessante: pensate di essere una persona che si muove soprattutto in città, e che quindi non ha bisogno di usare spesso le funzioni di guida autonoma avanzata delle Tesla, ma che potrebbe volerle usare comunque in occasione di un lungo viaggio o durante le sue vacanze. A quel punto potrebbe decidere di abbonarsi al servizio per un mese, e poi disdirlo una volta che il suo viaggio è finito. In questo modo la spesa avrebbe già più senso, pagare 7.000$ per un uso così limitato, al contrario, sarebbe poco ragionevole. Peraltro, il prezzo del pacchetto FSD aumenterà ulteriormente a breve.

Il fatto che questa possibilità sia nascosta nel codice del software fa presagire che molto presto potrebbe venire annunciata. Del resto, lo stesso Elon Musk in passato si era dimostrato favorevole all'idea di esplorare soluzioni di questo tipo.