Tesla pensa già all'Hardware 5: accordo con Samsung per chip a 4 nm

Nonostante la diffusione dell'Hardware 4 non abbia ancora interessato tutti i nuovi veicoli Tesla (e non sarà possibile montare HW4 su auto con HW3), il brand sta già lavorando al sistema di nuova generazione.

Secondo quanto riferito dal Korean Economic Daily, la casa automobilistica di Elon Musk avrebbe stretto una partnership con Samsung per utilizzare la loro ultima tecnologia a 4 nm per la produzione del prossimo chip a guida autonoma denominato Hardware 5 (HW 5.0). Questi chip, destinati ai computer Tesla, sono previsti per la produzione in serie fra tre o quattro anni, come affermato da funzionari interni del settore. Questo rimarca il costante impegno di Tesla nello sviluppo tecnologico per migliorare le capacità di guida autonoma dei propri veicoli elettrici.

Dal 2016 Tesla lavora per creare una propria linea di microprocessori proprietari, a capo di questi lavori vi è tutt’oggi il celebre progettista Jim Keller. L'obiettivo principale è quello di arrivare a sviluppare chip sempre più potenti, efficaci e ad hoc per consentire la guida autonoma nei veicoli Tesla senza dover ricorrere all'hardware aggiuntivo di terze parti, come prima avveniva attraverso la collaborazione con NVIDIA.

Nel 2019 Tesla ha svelato il suo primo chip proprietario dedicato alla guida autonoma Hardware 3.0 (HW 3.0). Questo nuovo chip è stato parecchio migliorato nel tempo, soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione dei fotogrammi al secondo, con un fattore di 21x rispetto all'hardware NVIDIA utilizzato nella generazione precedente dell'Autopilot di Tesla, offrendo un notevole aumento delle prestazioni senza un significativo aumento del consumo energetico. Chissà cosa riuscirà a fare in termini di calcolo l’Hardware 5.0...