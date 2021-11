Tesla fra i peggiori brand secondo CR: 'Troppi problemi e qualità sotto la media'

Lo scorso 14 novembre Consumer Reports ha pubblicato i dati di soddisfazione raccolti grazie agli utenti - con ben quattro auto Tesla nella Top 10. La stessa pubblicazione americana però mette la società di Elon Musk agli ultimi posti del mercato in quanto ad affidabilità.

Sembra un assoluto controsenso, eppure è così: Tesla trionfa nei giudizi del pubblico ma crolla inesorabilmente secondo il parere degli esperti di Consumer Reports. Anche per quest'anno infatti la società californiana è agli ultimi posti nella classifica dell'affidabilità, al 27esimo posto per essere precisi, appena un gradino al di sopra dell'ultimo posto.

Non è bastata dunque l'uscita della Model Y, SUV Crossover costruito dagli uomini di Elon Musk con le ultime tecnologie a disposizione e con un megacast unico a fare da base al veicolo (le immagini del primo megacast della Model Y in Texas). La Tesla che conosciamo oggi è sicuramente differente da quella di cinque anni fa, con una crescita in quanto a qualità di costruzione che si può vedere a occhio nudo paragonando un modello 2021 con uno del 2016.

Eppure Consumer Reports continua a non digerire alcune cose: "La Tesla Model 3 ha un'affidabilità nella media. La Model Y invece ha ancora problemi costruttivi, ad esempio il portellone posteriore non è sempre ben allineato con il resto del corpo auto. Abbiamo poi difetti relativi alla vernice e molti altri problemi. Model X e S hanno problemi all'elettronica, alla carrozzeria, al climatizzatore. Questi ultimi tre modelli sono al di sotto della media in quanto ad affidabilità".

Un giudizio inesorabile che pone Tesla al penultimo posto della classifica 2021, e il 2022 non dovrebbe andare meglio: "Ci aspettiamo che anche la Model 3 2022 abbia una qualità costruttiva nella media - rispetto alla media assoluta delle altre vetture. Una previsione basata sui problemi segnalati su modelli del 2019, 2020 e 2021."