Tesla, è il momento peggiore della storia della casa automobilistica di Elon Musk?

Tesla sta forse attraversando il momento peggiore della sua storia. Sia chiaro, affrontare un periodo complicato non significa che domani Musk abbasserà le serrande e che svenderà le sue auto, ma è evidente come nelle ultime settimane si siano verificati una serie di eventi in serie, sicuramente non favorevoli alla casa automobilistica americana.

Ha fatto il giro del web la notizia dei licenziamenti di Tesla, che ha tagliato il 10 per cento della sua forza lavoro, il più grande taglio nella storia dell'azienda. Nel contempo due alti dirigenti, leggasi il vicepresidente delle politiche pubbliche e dello sviluppo aziendale, Rohan Patel, e il vicepresidente senior del settore propulsione ed energia, Drew Baglino, hanno annunciato l'addio.

A complicare ulteriormente la situazione la contrazione del mercato delle auto elettriche. Come vi ripetiamo spesso e volentieri, nessuno qui intende condannare le green, ma le vetture a zero emissioni stanno senza dubbio crescendo meno di quanto avevano ipotizzato gli analisti. Tesla ha registrato un vero e proprio crollo nel Q1 2024, con meno di 400mila auto consegnate, e ciò ha portato ad una riduzione delle azioni dell'azienda, meno 35% negli ultimi sei mesi.

Tesla Model Y continua ad essere l'auto elettrica più venduta al mondo, ma è probabile, se il trend non dovesse invertire, che a fine anno non riuscirà ad eguagliare le performance del 2023. Come dimenticare poi i problemi del Tesla Cybertruck, un'auto complicatissima, che ha comportato dei ritardi enormi rispetto alla tabella di marcia, al punto da spingere Musk ad affermare: “Con il Cybertruck ci siamo scavati la fossa da soli”.

Il pick up elettrico tanto chiacchierato, ha registrato un problema nell'acceleratore, e tutte le consegne sono al momento bloccate, in attesa che si risolva il tutto. Altra questione aperta è quella della Tesla Model 2, che secondo Reuters e Autonews sarebbe stata cancellata, ma Musk ha replicato in maniera criptica, rilanciando con la presentazione del Robotaxi per l'8 agosto: ma può un taxi a guida autonoma suscitare quell'hype che invece ha suscitato fino ad oggi una Tesla “low cost”? Ovviamente la risposta è no, ma fino a che Musk resterà "misterioso" sulla vicenda, non sarà facile trovare il bandolo della matassa.

A completare il quadro caotico la crescente concorrenza dei marchi cinesi, a cominciare da BYD, passando dallo sciopero dei lavoratori in Svezia, senza dimenticarsi del sabotaggio degli attivisti climatici a Berlino, una situazione che ha spinto Liana Cipcigan, professoressa di elettrificazione dei trasporti all'Università di Cardiff nel Galles a spiegare: "L'obiettivo principale di Tesla, rendere i veicoli elettrici alla portata di tutti, sarà effettivamente raggiunto da altre società". Critiche anche dalla Cina, con Lei Xing, analista ed ex redattore di China Auto Review, che commenta: "Normalmente nel settore, l'aggiornamento avviene ogni due o tre anni. Tesla non ha un nuovo modello dal 2022”.

A giugno si terrà una votazione da parte degli azionisti di Tesla che dovranno decidere sul famoso pacchetto di azioni da 50 miliardi di dollari che Musk esige: sarà una sorta di referendum interno all'azienda per capire quanto sia ancora forte la leadership del manager di origini sudafricane, quanto mai in discussione come in questo periodo.

Su Philips Vision P215W, lampada di segnalazione è uno dei più venduti di oggi.