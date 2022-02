Tesla fa un passo indietro: torna lo sterzo circolare al posto dello yoke?

Elon Musk possiede diversi talenti e uno di questi è sicuramente quello di far scalpore, di far parlare di sé e delle sue aziende in maniera clamorosa e rumorosa. Non a caso Tesla è l'unica azienda automotive che non spende denaro in pubblicità. Nel 2021 ad esempio ha scioccato tutti con lo sterzo yoke, ora però il CEO è pronto a un passo indietro.

Lo sterzo yoke di cui parliamo, con Matteo Valenza che l'ha persino montato sulla sua Tesla Model 3 Performance per poi tornare al volante classico (Matteo Valenza monta lo sterzo yoke sulla sua Tesla Model 3), si può trovare a bordo delle nuove Model S e Model X 2021, presentate a gennaio dello scorso anno e arrivate sul mercato di recente.

Si tratta di un volante tagliato che ricorda molto la cloche di un aereo, un qualcosa che richiede di sicuro un po' di pratica e rappresenta una novità pressoché unica nel panorama attuale. In tanti l'hanno subito criticato, Marcus Brownlee invece si è abituato allo sterzo yoke, presto però Tesla potrebbe fare un passo indietro e offrire il volante a farfalla solo come opzione.

Il famoso hacker "green", spulciando all'interno del codice che gestisce la Model S, ha trovato nuove opzioni che permettono di scegliere lo sterzo yoke oppure quello circolare classico, segno che fra poco Tesla potrebbe effettivamente inserire la doppia opzione a listino. Se lo yoke non vi convince ma adorate le Model S e le Model X 2021, vi conviene forse aspettare ancora un pochino...