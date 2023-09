Tesla ottiene 148 milioni di euro dalla UE per la rete Supercharger: colpo grosso di Musk

Tesla può continuare a vele spiegate il programma di espansione della rete Supercharger nel vecchio continente, anche grazie a nuovi fondi dell’Unione Europea.

La società di Elon Musk riceverà fondi per un totale di 148,7 milioni di euro dalla UE per installare nuove stazioni e sostituirne delle altre più datate. A confermarlo è stata la stessa Commissione Europea, che permette così a Tesla di creare o rinnovare fino a 687 stazioni in 22 Paesi differenti. Tutte le nuove colonnine avranno una potenza di output di 250 kW.

L’Italia in questo processo sarà grande protagonista e vi spieghiamo subito perché. In totale la AFIF, Alternative Fuels Infrastructure Facility, ha selezionato 26 progetti per un totale di 352 milioni di euro. Tesla in particolare ha visto l’approvazione di due progetti, uno proposto da Tesla Italia, l’altro da Tesla Polonia. Grazie alle potenzialità dei progetti Elon Musk è riuscito ad accaparrarsi la fetta più grossa dei fondi, il 44% del totale.

Il progetto presentato da Tesla Italia andrà a installare/migliorare 6.458 stalli di ricarica in 613 location differenti spalmate su 16 Paesi (ovvero Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia e Svezia). Tesla Polonia invece andrà a occuparsi di 740 stalli di ricarica in 6 Paesi (Repubblica Ceca, Grecia, Croazia, Ungheria, Polonia e Slovenia).

Al di là di Tesla i 352 milioni di euro della UE si trasformeranno in circa 12.000 punti di ricarica elettrica, 18 stazioni di rifornimento a idrogeno e contribuiranno all’elettrificazione di porti e aeroporti (incluso il porto di Rotterdam e 37 aeroporti spagnoli). La Commissione ha anche stabilito che a partire dal 2025 le stazioni di ricarica veloce da almeno 150 kW dovranno essere installate almeno ogni 60 km lungo le principali arterie del continente (la cosiddetta rete TEN-T).



Ricordiamo che la rete Tesla Supercharger ha spento le 10 candeline lo scorso 29 agosto. In 10 anni in Europa, Africa e Medio Oriente la società ha realizzato 13.000 stalli di ricarica.