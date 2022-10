Tesla, gli ordini in arretrato arrivano ai minimi del 2022: diminuiscono tempi di attesa

Le consegne di auto Tesla crescono ancora nel corso del 2022, tanto che gli ultimi dati di raccolti dagli analisti dimostrano come i tempi di attesa si stiano riducendo vertiginosamente, al punto da raggiungere il minimo storico dell’anno corrente.

Secondo Troy Teslike, ripreso poi dai colleghi di InsideEVs, la lista degli ordini stimata al 21 settembre scorso contava circa 317.000 auto su scala globale, circa 68.000 auto in meno rispetto al 31 agosto. La tendenza attuale, come potete vedere dal grafico in calce alla notizia, è dunque in ribasso e porta il numero di consegne arretrate alla quota più bassa dell’intero 2022, dato che lo scorso gennaio si parlava di circa 345.000 ordini nel backlog.

C’è dunque una grande possibilità che, in un futuro non troppo lontano, la lista degli ordini possa ritornare sotto le 250.000 unità grazie a Gigafactory nuove o aggiornamenti agli impianti produttivi: la Gigafactory a Berlino sta coprendo sempre più ordini, mentre a Shanghai sono arrivati macchinari nuovi per ampliare la capacità di produzione. Con il tasso attuale si ipotizza il raggiungimento di 1,48 milioni di veicoli prodotti all'anno, chissà se la società di Elon Musk riuscirà ad aumentare ancora questa importante cifra.

In merito ai tempi di attesa, se in Cina in media bisogna aspettare soltanto 7 giorni per ricevere la propria Tesla, in Occidente si sale a un minimo di 20 giorni e a un massimo “a tre cifre”.

A proposito del Dragone, solo a settembre sono stati prodotti 83mila veicoli Tesla in Cina.