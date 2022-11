Tesla ha ordinato una quantità enorme di chip a TSMC: serviranno per la Guida Autonoma

Tesla ha ordinato i chip che serviranno alla Guida Autonoma del futuro: il lavoro è andato a TSMC, uno dei più grandi produttori mondiali di microprocessori.

Il Full Self Driving di Tesla (Tesla rilascia la Guida Autonoma v11) dunque sta per avere dei nuovi chip, che andranno a migliorare i calcoli al secondo dei dati provenienti dalle telecamere di bordo. Si legge in un nuovo report cinese (tradotto ovviamente): "TSMC ha vinto una grossa comanda da parte di Tesla, che dunque sta rimpiazzando Samsung (Tesla chiede aiuto a Samsung per la produzione di chip) per la produzione di chip per la Guida Autonoma (FSD). I nuovi chip verranno prodotti con processo produttivo a 4/5 nm. Tesla si appresta dunque a diventare uno dei maggiori 7 clienti di TSMC il prossimo anno. È la prima volta che un produttore di auto elettriche commissiona un tale volume di chip".

I chip, come si potrebbe pensare, non arriveranno dalla Cina, al contrario verranno prodotti direttamente negli Stati Uniti, presso lo stabilimento TSMC in Arizona. Sappiamo dunque da dove arriveranno i chip ma non come sarà il computer Tesla di nuova generazione per la Guida Autonoma avanzata. Ricordiamo che l'attuale Hardware 3.0 di Tesla è formato da due chip proprietari e ha sostituito una precedente piattaforma di NVIDIA.