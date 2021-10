Tesla ordina 45 GWh di batterie LFP: serviranno a costruire 800.000 Model 3 e Model Y

Tesla ha grandi piani per le sue Model 3 e Model Y: un'ultima indiscrezione ci dice che la società di Elon Musk ha appena ordinato 45 GWh di batterie LFP (litio-ferro-fosfato) alla CATL, da usare soprattutto per le sue auto più accessibili.

La notizia, non ancora confermata, arriverebbe da fonti rimaste anonime che hanno parlato con il media cinese 36kr.com. Che Tesla si sia lasciata ammaliare in modo definitivo dalle batterie LFP è cosa risaputa da tempo (per saperne di più: ecco com'è fatta una batteria LFP), tutte le auto con Standard Range prodotte dalla compagnia negli ultimi mesi (a Shanghai soprattutto) montano questo tipo di batterie - delle quali ci siamo occupati anche per via di un problema alle basse temperature (per approfondire: le batterie LFP di Tesla soffrono il freddo).

La notizia vera e propria dunque non riguarda la chimica degli accumulatori ma la quantità di Wh ordinati: non sappiamo se questi ipotetici 45 GWh valgano per la produzione di un anno solo o per più anni, considerando però i volumi del produttore californiano (che mira a raggiungere 1,5 milioni di unità/anno nel 2022 e nel 2023) potrebbe benissimo trattarsi di una cifra valida per soltanto 12 mesi di produzione.

Considerando infatti che una Model 3 Standard Range monta un pacco batterie da 55 kWh e la Model Y Standard Range 60 kh, 45 GWh dovrebbero essere sufficienti a costruire 750.000-818.000 modelli. Bisogna però considerare che Tesla usa le batterie LFP anche per le unità di storage, quindi le auto effettive potrebbero essere meno alla fine dei conti. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Se la notizia potrebbe ancora subire variazioni, sappiamo con certezza perché Tesla ama queste batterie LFP: richiedono meno elementi per l'assemblaggio e risultano dunque più economiche da costruire, motivo per cui sono destinate alle auto Standard Range che hanno prezzi di listino più accessibili.