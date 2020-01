Tesla offre gratuitamente l'All-Weather Protection Kit per la Model 3: ecco cos'è

Tesla ha appena lanciato un nuovo kit per proteggere la vernice appena dietro le ruote e lo ha chiamato All-Weather Protection Kit. Vediamo di cosa si tratta.

Negli ultimi mesi diversi utenti Tesla avevano sollevato un piccolo polverone relativo ad alcuni danni alla carrozzeria, localizzati nelle zone appena dietro le ruote. Questo perché il sale, presente su molte strade a rischio neve in molte zone del mondo, la sabbia e il fango potevano arenarsi o colpire la vernice e con il tempo rovinarla.

L'All-Weather Protection Kit consiste proprio in questo (come dimostrato dai colleghi di Electrek, che hanno ricevuto una mail ufficiale), un'aletta protettiva alloggiata in punti chiave, dietro le ruote, per proteggere parti sensibili della carrozzeria. In pratica un'evoluzione delle alette anti-fango proposte qualche tempo fa in Canada. Non sappiamo se il kit (MOLTO diverso dal kit montato sulle Model S per scendere sotto i 7.00 minuti al Nurburgring, di tutt'altra fattura...) arriverà anche in Italia, certo è che Tesla lo sta offrendo gratuitamente a tutti gli utenti esistenti che lo richiedano - così come ai nuovi clienti.

Il kit va soltanto ritirato, si può tranquillamente installare a casa in pochi minuti grazie alle istruzioni presenti in confezione, non c'è bisogno di ricorrere all'assistenza. Al momento l'arrivo del kit è ufficiale solo in Canada e nella zona nord-est degli Stati Uniti, dove i clienti locali stanno ricevendo la notizia direttamente all'interno della loro casella mail.