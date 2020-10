Tesla ha un nuovo rivale in borsa: Nio fa segnare +1.000%

Negli anni '90 investire su titoli petroliferi era quanto di meglio si potesse fare per andare sul sicuro. Oggi le cose sono del tutto ribaltate: la nuova frontiera è l'elettricità, e in particolare i produttori di auto elettriche - come Tesla e ora Nio.

La società di Elon Musk ha, nel corso degli ultimi 10 anni, fatto vedere cose impressionanti, segnando la storia a suon di record. Ora però sembra arrivato il turno di Nio, colosso cinese dell'automotive elettrico da molti considerato come il rivale asiatico di Tesla. Il produttore infatti sta facendo segnare un +1.000% in borsa, in costante salita dallo scorso mese di marzo.

Così come quella della casa californiana, anche la storia di Nio è fatta di alti e bassi,appena 7 mesi fa le azioni erano colate a picco, con un valore inferiore a 3 dollari. Per molti era l'ennesima startup destinata a fallire, oggi però il raggiungimento del +1.000%, con azioni che valgono 26,50 dollari. Mercoledì scorso, il 14 ottobre, è stato guadagnato il 22% in un solo giorno e il trend positivo potrebbe non finire qui.

Sono molti gli analisti che consigliano di prendere il titolo in questo momento, che potrebbe toccare presto i 33,20 dollari. Questo perché l'azienda avrebbe lavorato bene sull'attuale mercato, guadagnando sempre maggiori quote di market share e riducendo i costi delle batterie. Inoltre alle spalle di Nio ci sarebbero altri due colossi come Baidu e Tencent, che hanno contribuito a creare un brand ancor prima che i clienti potessero provare effettivamente le auto - diffondendo merchandising a tutto spiano. Se sia o no un fuoco di paglia ce lo dirà il tempo.