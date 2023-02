Tesla e non solo: ecco quali sono le auto che si possono acquistare online in Italia

State pensando di acquistare un'auto online senza scomodarvi dal vostro divano, ma facendo tutto via computer, smartphone o tablet? Bhe, sappiate che comprare una vettura senza recarvi dal concessionario è possibile, a patto però che vi "accontentate" di Tesla e di altre due case.

Comprare un'auto online è divenuta una pratica diffusa in particolare da quando è esplosa la pandemia di covid e le persone sono state costrette a rimanere chiuse in casa. Per evitare i contatti si è quindi deciso di dare questa nuova possibilità ai consumatori. A dire il vero non sono poi così tante le case che permettono di fare tutto comodamente via web, ma qualcosa di interessante c'è.

Su tutte spicca senza dubbio Tesla, che ha di recente tagliato i prezzi in Italia, e che permette, tramite il suo portale, di configurare la vettura a nostro piacimento, scegliere quindi colore, allestimento, tipi di cerchi in lega, optional, e concludere poi il tutto cliccando sul tasto compra. Lo spazio web della casa automobilistica di Elon Musk è affiancato da una serie di negozi fisici in cui il cliente può toccare con mano le varie Model S, 3, X e via discorrendo, ma volendo può svolgere tutto online.

Altra marchio dell'automotive che permette di fare tutto via sito è Polestar, che come Tesla è un'azienda che produce auto al 100% elettriche, controllata da Volvo Cars. Si tratta di un marchio recente, e attraverso il sito è possibile comprare la Polestar 2 o la Polestar 3, scegliendo anche la modalità di acquisto, se in leasing o a noleggio.

Polestar ha venduto ben 50.000 auto nel 2022, miglior record di sempre, e proprio per questo è considerata insieme a Tesla una delle elettriche più interessanti al mondo. Infine, fra le auto acquistabili in toto online anche Lynk &Co, una casa automobilistica cino-svedese che fa parte del colosso Geedly, e che permette l'acquisto del SUV ibrido 01, comprabile anche attraverso noleggio.