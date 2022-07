Tesla non ha mai prodotto così tante auto come a giugno 2022: nuovo record nel Q3?

I primi 6 mesi del 2022 sono stati per Tesla una moneta dalla doppia faccia. Il primo trimestre dell'anno è stato il migliore di sempre, con 310.048 vetture consegnate e 305.407 prodotte; il secondo è stato il primo in calo dopo oltre 2 anni. Come sarà il Q3? Tesla si prepara a un nuovo boom.

Com'è facile intuire, il Q2 2022 è stato un mezzo disastro più per i problemi produttivi mondiali che per l'effettiva richiesta del pubblico, che continua a ordinare Tesla senza freni. La battuta d'arresto ha comunque significato 254.695 auto consegnate e 258.580 prodotte, ora però la grande T si sta preparando a un nuovo trimestre esplosivo: il Q3 è appena iniziato con un record produttivo, giugno 2022 è stato infatti il mese con più auto prodotte nella storia di Tesla.

La società non ha diffuso dati precisi, le stime però parlano di circa 120.000 auto assemblate solo nel mese di giugno grazie al ritorno in funzione della Giga Shanghai e i miglioramenti in Texas e in Germania. Continuando con questo ritmo, Tesla potrebbe produrre più di 350.000 auto nell'intero trimestre, anche se lungo la strada potrebbe esserci qualche ostacolo.

La fabbrica europea infatti dovrebbe chiudere per due settimane in questo mese di luglio, per poi tornare ancora più grande e produttiva, magari le innovazioni di Tesla porteranno l'impianto a recuperare il tempo perduto e a macinare comunque un record assoluto. Staremo a vedere, nel frattempo Goldman Sachs ha abbassato le stime di consegna di Tesla a 1 milione e 401.000 unità, una cifra che comunque sarebbe in linea con il progetto di Tesla di crescere del 50% di anno in anno.